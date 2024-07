2024-07-01 12:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

أعلنت دائرة الإقامة في محافظة ذي قار اليوم عن ترحيل 10 عمال آسيويين إلى بلدانهم الأصلية. وجاء هذا الإجراء نتيجة لمخالفتهم ضوابط الإقامة والعمل في المحافظة خلال شهر يونيو الماضي. وأفاد مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية بأن حملات متابعة العمالة الأجنبية في المحافظة أسفرت عن ضبط هؤلاء العمال العشرة وهم...

