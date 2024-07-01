القبض على مطلوبين من بينهم متهمون بتجارة وترويج المخدرات في بغداد

2024-07-01 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة ممارساتها الأمنية والقاء القبض على عدد من المطلوبين في عدة محافظات عراقية. وقالت الوزارة في بيان ان تشكيلات مديرية شرطة شمال البصرة إحدى توابع قيادة شرطة محافظة البصرة تواصل إجراء الممارسات الأمنية في مناطق شمال المحافظة بهدف البحث عن الخارجين على القانون وتنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين المطلوبين إلى القضاء، تضمنت نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين، وذلك من أجل بسط الأمن في المحافظة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تم إحالة الأشخاص الملقى القبض عليهم إلى المراكز الأمنية المختصة. واضافت في بيان اخر ان الجهود الأمنية