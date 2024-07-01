رئيس الجمهورية عن تصريحات "مايك والتز": تكرارها يؤثر على علاقة العراق بالولايات المتحدة

2024-07-01 13:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، ان تكرار تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء يؤثر على علاقة العراق بالولايات المتحدة.

وقال رشيد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

واضاف أننا "هنا نؤكد إن النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".

وشدد رشيد على ان "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".