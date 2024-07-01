2024-07-01 13:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، تسليم نفسه بشكل طوعي للقضاء العراقي بعد صدور مذكرة اعتقال رسمية بحقه.

وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي أوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن مداهمة منزلي في خانقين واعتقالي غير دقيقة وأنفيها جملة وتفصيلا"، مؤكدا انه "سلم نفسه اليوم الى القضاء العراقي بشكل طوعي لإيمانه بعدالة ونزاهة القضاء وهو مؤمن بكل الإجراءات والقرارات".

وأضاف، ان "القاضي استمع لإفادته في القضية وقرر الغاء قرار اعتقاله وتأجيل النظر بالقضية الى وقت لاحق مع استكمال بعض الأوراق الرسمية في المحاضر"، مبينا ان "ما حصل امر طبيعي جدا والعدالة ستأخذ جراها في نهاية المطاف".

وتابع المهداوي ان "كثرة الشائعات حول القضية تدلل بان هناك تشويهًا متعمدًا يجري من قبل بعض الجهات"، مؤكدا انه "مؤمن ببراءته والقضاء العراقي هو الفيصل".

يذكر ان عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، نفى يوم السبت (29 حزيران 2024)، هروبه الى إقليم كردستان بعد صدور مذكرة رسمية باعتقاله.

وقال المهداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" لا صحة لما أشيع عن هروبنا إلى إقليم كردستان، وانه متواجد في محافظة ديالى، ولم يهرب إلى الإقليم بعد صدور مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية قضية بسيطة جدا"، لافتا الى انه يؤمن بنزاهة وعدالة القضاء العراقي وهو رهن قراراته في اي وقت".

وأضاف ان "مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية قضية سابقة تم تبرأته منها ثم اعيد التحقيق بها مرة أخرى وكان من المؤمل تأجليها بعد ارسال المحامي قبل ان يصدر القاضي قراره وهو محترم من قبلنا".

وأشار المهداوي الى ان "ما يثير الاستغراب هو نشر وثيقة امر الاعتقال بعد دقائق من صدورها، وهنا نطالب وبشكل رسمي فتح تحقيق لمعرفة من سرب الوثيقة التي يفترض انها رسمية، مؤكدا بانه تم التشهير به في منصات التواصل من خلال اطلاق تكهنات وشائعات بعيدة عن مضمون القضية وليستبعد بأن بتسريبها هز محاولة للضغط السياسي بسبب مواقفه المعروفة من قضايا عدة".

وتابع عضو المجلس، اننا "نحترم القضاء العراقي وسنكون ملتزمين بقراراته لانه نزيه وعادل وكل ما يروج في وسائل التواصل عن هروبنا غير صحيح".