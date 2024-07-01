بغداد.. انتحار طالب بسبب رسوبه بالامتحانات والقبض على 4 أشخاص

2024-07-01 13:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار طالب بسبب رسوبه بالامتحانات النهائية، فيما ألقي القبض على أربعة أشخاص اقتحموا منزلاً وأطلقوا النار داخله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب تولد 2007 وقام بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف المنزل ضمن مدينة الصدر، بعد رسوبه في الامتحانات النهائية".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن "القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص أقدموا على اقتحام منزل مواطن في منطقة البنوك وقاموا بإطلاق النار داخل المنزل"، مشيراً إلى أن "صاحب المنزل تقدم بشكوى ضدهم، ويجري التحقيق معهم لمعرفة أسباب الحادث".