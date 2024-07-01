وزارة الشباب تستنفر جهودها لتأهيل مدينة البصرة الرياضية

2024-07-01 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة حسام حسن، أن عمليات التأهيل في ملعب البصرة الدولي والمدينة الرياضية قد وصلت إلى مراحلها النهائية، عبر تعاون إدارة وملاكات الملعب، تحضيراً لاستحقاقات منتخبنا الوطني في التصفيات الحاسمة.

وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" ملعب البصرة الدولي والمدينة الرياضية تحت أنظار وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وبمتابعة متواصلة ومستمرة من الدائرة الهندسية ومن دائرة الأقاليم"، مبيناً أن" هنالك اهتماماً كبيراً بأرضية الملعب التي ستحتضن مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الأخيرة المؤهلة الى المونديال القادم، وهو استحقاق يعني الكثير بالنسبة للجمهور العراقي لذا وجه المبرقع بالتجهيز المبكر لهذا الاستحقاق الدولي المهم".

وأضاف حسن أن" ملعب البصرة وملعب الميناء والملاعب الثانوية الأخرى وحتى ملاعب التدريب، تخضع لعملية صيانة متكاملة لتكون على أتم صورة لاستقبال الضيوف والأشقاء ".

وتابع حسن أن" ملاكات وزارة الشباب تستنفر جهودها لتجهيز جميع ملاعب بغداد التي تحتضن مباريات دوري نجوم العراق بالإضافة الى النشاطات الأخرى التي ستقام في العراق خلال الفترة المقبلة".