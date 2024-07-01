التقاعد تباشر بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز

2024-07-01 13:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز وبشكل تدريجي".

ودعت الهيئة ببيانها "المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".