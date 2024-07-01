المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران في إقليم كردستان

2024-07-01 13:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، مباشرة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم.

وقال نبي في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "تمت المباشرة من قبل وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والرعاية الاجتماعية في كردستان لشهر حزيران الماضي".

وتأخرت الرواتب لإجراء تدقيق وإصلاح بعض الإشكاليات بحسب وزارة المالية الاتحادية، فيما طمأن وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم امس الأحد، الموظفين والمنتسبين في القوات الأمنية بإقليم كوردستان بأنه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون صرف مرتباتهم الشهرية.

وقال الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين، إن "هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الأمنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، مؤكدا أنه بعد التحقيق سيتم تمويل المرتبات الشهرية".