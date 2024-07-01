اندلاع حريقين في بغداد والدفاع المدني يستنفر (صور)

2024-07-01 13:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصادر امنية ورسمية، يوم الاثنين، باندلاع حريقين في العاصمة بغداد، في حين استنفر الدفاع المدني جهوده لاخمادهما.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق داخل عدد من محال التجاوز ضمن البوعيثة في الدورة".

وفي السياق، اخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل جملون مشيد من ألواح "الجينكو" مخالف لتعليمات السلامة متخذ كمخزن للدراجات النارية واسطوانات غاز القداحات شديد الاشتعال فوضوي متنوع الخزين يفتقر الى ادنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع في منطقة النهضة شارع الظلال وسط بغداد.

وأشار بيان للدفاع المدني الى "استنفار فرقه النيران في الجملون المحترق وأبعدت خطر انتشار الحريق، والسيطرة وانقاذ تسعة جملونات ملاصقة مملوءة بالبضائع المتنوعة وايضا المخالفة لشروط السلامة تم إحالتها إلى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013".

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية.