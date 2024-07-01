رئيس الجمهورية: تصريحات النائب في الكونغرس تمس باستقلالية القضاء العراقي

2024-07-01 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن تصريحات النائب في الكونغرس مايك والتز تمس باستقلالية القضاء العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

وأكد أن "النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".

وتابع أن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها في طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".