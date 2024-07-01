2024-07-01 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إطلاق سراح 98 حدثاً خلال شهر ‏حزيران الماضي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة إصلاح الأحداث في الوزارة أعلنت اليوم، عن موقفها الشهري بعدد المطلق سراحهم خلال ‏شهر حزيران الماضي لعام 2024".

وأضاف أن "العدد الكلي المفرج عنهم خلال شهر حزيران بلغ (98) حدثاً بينهم (56) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم و(26) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و(16) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية".