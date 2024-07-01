الجهد الخدمي ينجز أعماله ويفتتح منطقة الشموخ ببغداد

2024-07-01 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، إنجاز الأعمال وافتتاح منطقة الشموخ ببغداد.

وذكر بيان للجهد الخدمي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريق افتتح منطقة الشموخ محلة 964 ببغداد"، مبينا أنها "واحدة من المناطق الزراعية التابعة لبلدية الكرادة حيث تم تنفيذ الأعمال فيها وتأهيلها بشكل كامل من ماء وصرف صحي وإكساء وأعمال السواقي والمقرنص عبر جهد شركة الفاو العامة".

وأضاف، أن "مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية والمعاون الفني لفريق الجهد الخدمي ضياء الدين ناظم قص شريط الافتتاح، بحضور رئيس فريق بغداد للجهد الخدمي ومدير شركة حمورابي عبد الرزاق المالكي ومدير بلدية الكرادة وحشد من المسؤولين المشاركين في العمل وأهالي ووجهاء المنطقة".