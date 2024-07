2024-07-01 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن اجراء 3202 فحصا مختبريا في مختلف قطاعاتها الصحية خلال يوم امس الأحد الموافق 13/6/2024. وبحسب بيان لدائرة صحة ذيي قار اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان القطاعات الصحية في المحافظة شهدت إقبالًا كبيرا من المراجعين، حيث بلغ عددهم 7882 مراجعًا. وتصدر قطاع...

The post صحة ذي قار تسجل اكثر من سبعة الاف مراجع لمؤسساتها الصحية وثلاثة آلاف فحص مختبري في يوم واحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.