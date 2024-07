2024-07-01 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استقبل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، وفدا من منظمة GIZ الألمانية يضم خبراء في البيئة والتغير المناخي وإدارة المياه، وذلك بحضور معاون المحافظ لشؤون التخطيط ومدراء دوائر الماء والموارد المائية والزراعة وممثل عن البيئة. وتهدف الزيارة بحسب بيان لمكتب المحافظ تلقته شبكة اخبار الناصرية إلى تقييم الوضع المائي...

