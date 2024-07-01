ذي قار تستكمل إجراءات صرف منحة الطلبة لثلاثة أشهر

2024-07-01 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الرعاية الاجتماعية في ذي قار عن استكمال إجراءات صرف منحة الطلبة لثلاثة أشهر (آذار، نيسان، وأيار) في المحافظة. وقال مدير الرعاية الاجتماعية لشؤون المرأة، نوفل عبد الحميد في تصريح لشبكة اخبار الناصرية إن المنحة تشمل طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأشار عبد الحميد...

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