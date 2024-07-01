2024-07-01 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، منح الدولار للمسافرين في المطار بشكل حصري.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك، بتاريخ الثلاثين من الشهر الماضي، فأنه "تم تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بالآلية المذكورة في كتبنا، ويحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار".

وأضافت انه "يحق للمصارف المذكورة أعلاه تحميل شركات الصرافة بما لا يزيد عن 2 دينار عن كل دولار واحد عن مبالغ النافذة المستلمة نيابة عن شركات الصرافة، وقيام مصرفي الرشيد والرافدين بفتح منافذ لهما في المطارات (بغداد، البصرة، النجف) وقيام المصرف العراقي للتجارة بفتح منافذ له في المطارات (بغداد النجف، البصرة، سليمانية، أربيل)".

وأكدت الوثيقة انه "ينبغي على شركات الصرافة تحويل تعاملها الى احد المصارف المذكورة أعلاه في موعد أقصاه 11/7/2024، واستمرار عمل شركات الصرافة العاملة حالياً في المطار الريان، الفنجان، سما بغداد، القند) إضافة الى المصارف المذكورة أعلاه مع إمكانية تعاقد شركات الصرافة الأخرى معها".















