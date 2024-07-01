2024-07-01 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن تصريحات النائب في الكونغرس مايك والتز تمس باستقلالية القضاء العراقي، واصفاً القضاء في العراق بأنه من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية مدافعاً عن القاضي فائق زيدان: قضاؤنا من أرصن الأنظمة في المنطقة أولاً على ايشان.