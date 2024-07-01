2024-07-01 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، ضبط 3 متهمين قالت إنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني، فيما أشارت إلى أنهم من المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي: “إلقاء القبض على المتورطين كان بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية […]

ظهرت المقالة الداخلية: ضبط 3 من “بي كا كا” وراء حرائق أربيل ودهوك وكركوك أولاً على ايشان.