2024-07-01 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

حقق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية وفاز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، لكن النتيجة النهائية ستعتمد على تحالفات الأيام التي تسبق الجولة الثانية الأسبوع المقبل. ووفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين، حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33% من الأصوات في الجولة الأولى من […]

ظهرت المقالة اليمين المتطرف يكسب الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية وانتكاسة لماكرون أولاً على ايشان.