Clemta: منصة شاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الذين يتوسعون في السوق الأمريكية والعالمية

2024-07-01 14:29:39 - المصدر: Clemta

في ضوء إنشاء 5.5 ملايين شركة وعملٍ تجاريٍّ جديدٍ في الولايات المتحدة خلال عام 2023، تواصل منصة Clemta الرائدة في مجال تأسيس الشركات وإدارتها ماليًا توسعها على مستوى العالم من خلال توفير القدرات التقنية لتطوير البنية التحتية وإضافة اللغة العربية إلى التطبيق. أصبح رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من أكثر من 140 دولة يستخدمون برنامج وكيل القبول المعتمد المعترف به لدى مصلحة الضرائب الداخلية (أي الهيئة الاتحادية الأمريكية للضرائب) الذي يقدم كل حلول الأعمال التي قد تحتاجها الشركة أثناء التوسع في السوق الأمريكية والعالمية.

دبي — أعلنت Clemta، المنصة الشاملة لرواد الأعمال العاملين في الولايات المتحدة والمنتشرين على الصعيد العالمي، عن أبرز التحديثات التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتوسيع نطاق انتشارها الدولي. برنامج وكيل القبول المعتمد المعترف به لدى مصلحة الضرائب الداخلية متوفر الآن باللغة العربية، وهو مخصص لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

ونظرًا لكونها منصة شاملة، تقدم Clemta مجموعة كاملة من الخدمات التي تُسهل بدء وإدارة الأعمال التجارية على مستوى العالم. يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من تكوين الشركة المنظّم، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة وتسجيل العلامة التجارية وهيكلة الشركة. تضمن Clemta كفاءة العمليات التجارية، الأمر الذي يحد من التعقيد والتكلفة التي تقترن عادةً بهذه المهام.

تم إنشاء 5.5 ملايين شركة وعملٍ تجاريٍّ جديدٍ في الولايات المتحدة في عام 2023

وفقًا لـ معهد التجارة، تم إنشاء 5.5 ملايين شركة وعملٍ تجاريٍّ في أمريكا العام المنصرم. وفي هذا السياق، شهدت Clemta زيادة بنسبة 433% في عدد العملاء خلال العام الماضي، ما يعكس شعبيتها المتزايدة وفعالية خدماتها الشاملة.

تهدف Clemta إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال الابتكار لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على النجاح على الساحة العالمية. ولا يقتصر هدفنا على تسهيل عملية إنشاء شركة أو إقامة مشروعات في الولايات المتحدة، بل يشمل كذلك توفير البنية التحتية لرواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لتنمية وإدارة أعمالهم. وقد صرحت السيدة إيلايدا شينجان، الرئيس التنفيذي لمنصة Clemta، قائلة "من خلال التقنيات دائمة التطور التي تتوفر بأيدينا ومجموعة الخدمات المتوسعة التي نقدّمها، نهدف إلى وضع معايير جديدة في عالم الأعمال الدولي، ولا سيما للأعمال التجارية الصغيرة".

تعزز Clemta خلق بيئة تجارية شاملة

فمن خلال توفير خدمات متعددة اللغات، تهدف Clemta إلى الوصول إلى المزيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى خلق بيئة تجارية شاملة. وقد التزمت منصة Clemta بتيسير الوصول إلى خدماتها وإتاحتها لجمهور أوسع في المنطقة من خلال إضافة اللغة العربية إلى التطبيق مؤخرًا. تمكّن أتمتة الإجراءات رواد الأعمال من توفير الوقت والمال، ما يسمح لهم بالتركيز على تنمية أعمالهم التجارية. تضمن واجهة النظام التي يسهل استخدامها والاستعانة بالخبراء قدرة رواد الأعمال على التعامل مع المتطلبات القانونية والشروط البيروقراطية المعقدة بكل ثقة.

منذ إنشائها في عام 2021، دعمت Clemta أكثر من 7000 من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من أكثر من 140 دولة. لقد حققت الشركة لنفسها مكانة كشريك يعتمد عليه للشركات الناشئة وشركات التجارة الإلكترونية وأصحاب العمل الحر من خلال تحسين خدماتها باستمرار وأتمتة كل خطوة. تُقدم المنصة بقدرتها على تلبية حاجات الأعمال والأنشطة التجارية المتنوعة إسهامًا قيمًا لرواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.

للتواصل: السيدة إيلايدا شينجان (الرئيس التنفيذي) - info@clemta.com

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نبذة عن Clemta

Clemta عبارة عن وكيل قبول معتمد ومعترف به لدى مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) ومنصة شاملة تقدم حلولًا متكاملة لرواد الأعمال لإقامة مشروعاتهم في أمريكا وتنظيمها في غضون دقائق. لقد تمكنت Clemta من مساعدة أكثر من 7000 من رواد الأعمال على بدء أعمالهم التجارية وإدارتها في الولايات المتحدة بسلاسة وذلك من خلال خدمة العملاء في أكثر من 140 دولة. بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال المنفردين، تقدم Clemta مجموعة كاملة من أدوات إدارة الأعمال المخصصة أيضًا للشركات المدمجة بالفعل، للمساعدة في فتح الحسابات المصرفية ودفع الضرائب على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات وإدارة الحسابات وتطبيق رقم تعريف دافع الضرائب الفردي (ITIN) وتسجيل العلامات التجارية وتصفية الشركات والمزيد.