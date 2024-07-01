2024-07-01 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، بصدور حكم بالإعدام شنقًا لطالب وخالته "نحرا" عجوزًا مسنّة بمنزلها في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكما على طالب جامعي وخالتهِ بالإعدام شنقاً حتى الموت".

وأضاف ان "المتهمين اعترفا بقتل امرأة مسنة تسكن وحدها في المنزل (نحرا) وسرقة أموالها في حي الكفاءات بمدينة الكوت".