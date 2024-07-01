كوردستان يودع أكثر من 70 مليار دينار في حساب بغداد كإيرادات غير نفطية

2024-07-01 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الإثنين، تحويل أكثر من 70 مليار دينار الى الخزينة الاتحادية في بغداد كإيرادات غير نفطية لشهر آذار 2024.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تحويل مبلغ 70 ملياراً و131 مليوناً و250 الف دينار الى الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية وذلك ضمن حصة الخزينة الاتحادية للإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر اذار".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في 27 أيار 2024،، إيداع مبلغ (85,199,634) ديناراً (خمسة وثمانون ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار) من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان لشهر شباط 2024 نقدا في الحساب المصرفي للحكومة الاتحادية العراقية في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي والبالغة 50% من إيرادات الضرائب والجمارك في اقليم كوردستان لشهر شباط.