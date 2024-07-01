السوداني: يجب تحصين الدولة ومؤسساتها وتعزيز فاعليتها بالدستور والقانون

2024-07-01 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاثنين على تحصينِ الدولة ومؤسساتها، وتعزيزِ فاعليتها بالدستور والقانون. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني رعى، اليوم الاثنين، الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لثورة العشرين. وأكد السوداني في كلمة خلال الاحتفال، أن صناعةَ التاريخ لم تحدث في مكان من هذا العالمِ كما حدثت هنا بين النهرين، مشيراً إلى أنه، عبر مئة عامٍ مضت من التحوّلات والتفاعلات، ترتبط جذور الوعي بثورةِ العشرين، وبفكرتها التي انبثقت منها معاني الوطنيةِ الحديثة، وبرموزها المؤسسين لمفاهيم مناهضة قوى الاستعمارِ والهيمنةِ آنذاك. وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان الجيل الحالي وقف عام 2014، تحت ظلِّ