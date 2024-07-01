الداخلية: القبض على اشخاص تسببوا بحرائق وتفجيرات في أربيل وكركوك

2024-07-01 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن القبض على ثلاثة اشخاص تسببوا بحرائق وتفجيرات في أربيل وكركوك وكانوا يخططون لعمليات ببغداد. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان هيمن ميراني، إن "التنسيق عالٍ جداً بين وزارتي الداخلية الاتحادية والإقليم"، مبينا أنه "في عام 2022 حصل حريق في كركوك وآخر في دهوك وثالث في أربيل وتبين أن المجرمين تابعون لحزب العمال الكوردستاني المحظور، مشيرا الى قيامهم بصنع عجينة ووضعها بالأسواق وهي لا تشتعل مباشرة وإنما بعد ساعات". وأضاف ميري، أن "هؤلاء تسببوا باستهداف اقتصاد كامل لثلاث محافظات تقدر