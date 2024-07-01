الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي
2024-07-01 16:24:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.
وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم، من أي مكان يتواجدون فيه".
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.
وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم، من أي مكان يتواجدون فيه".