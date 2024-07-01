الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي

2024-07-01 16:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".وأشار إلى، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم، من أي مكان يتواجدون فيه".