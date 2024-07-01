محافظ بغداد: خطة من 3 مراحل لمعالجة ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس

2024-07-01 16:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن وضع خطة من 3 مراحل لمعالجة ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، فيما دعا الى تضامن الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة.

وقالت محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس اجتماع اللجنة المختصة بمكافحة التسرب المدرسي في بغداد بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم الدكتور عدنان السراج، وأعضاء لجنة الأمر الديواني الخاص بمبادرة العودة الى التعليم، والوكيل الفني لوزارة التربية حسين صبري اللامي، ومنظمة اليونسيف وفريق التواصل الحكومي ورئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد ومديري تربية بغداد الست بجانبي الكرخ والرصافة وممثل جهاز الامن الوطني".

واضاف ان "الاجتماع ناقش الدراسة وخطة العمل التي عرضت من قبل ممثل منظمة اليونسيف لظاهرة التسرب وشرح وافٍ عن الأسباب وتقديم المعالجات لها خلال المدة المقبلة، فضلاً عن سير البرنامج الوطني لجميع المحافظات والخاص بمحافظة بغداد".

واكد المحافظ ان "حكومة بغداد المحلية ستقوم بوضع خطة عمل تفصيلية عبر وضع خطط للأمد القصير والمتوسط والطويل بمشاركة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للاستدامة ولجنة مكافحة ظاهرة التسرب"، مشددا على ضرورة "محاربة كل اسباب هذه الظاهرة وابعادها الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالبيئة التدريسية والتعليمية مع مواصلة اجتماعات اللجنة الدورية لتقديم الحلول اللازمة، فضلا عن تدريب الملاكات التدريسية كمدربين للكوادر التعليمية بهدف المشاركة في مشروع وبرنامج مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي".

ودعا الى "تضامن الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة".