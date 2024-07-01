إدارة القوة الجوية تكشف حقيقة تعاقد أيمن حسين مع نادي قطري

2024-07-01 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مصدر في إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، أن مهاجم "الصقور" والمنتخب العراقي أيمن حسين اتفق بشكل نهائي مع نادي الخور القطري لتمثيله في الموسم المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أيمن حسين اتفق على تفاصيل عقده مع إدارة نادي الخور القطري لتمثيل فريقه الكروي في الموسم المقبل".

وأوضح أنه "لم يتم التوقيع على كشوفات الفريق القطري لحين انتهاء دوري نجوم العراق لكرة القدم لكون هناك مباريات مهمة سيخوضها فريق القوة الجولة قبل انتهاء الموسم".

يذكر أن أيمن حسين يتصدر ترتيب هدافي دوري نجوم العراق لغاية الجولة 35 برصيد 26 هدفاً.