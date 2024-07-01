"تحت الرقابة الشديدة".. الجريمة المنظمة تتابع بيع وشراء الأسلحة بمواقع التواصل

2024-07-01 16:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الإثنين (1 تموز 2024)، اعتقال مجاميع تقوم ببيع وشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة الشديدة.

وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة من قبل وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتنسيق العالي مع مديرية التقنيات التابعة الى الوكالة، بتتبع الصفحات التي تروم الى بيع والاتجار بالأسلحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، اثمرت هذه الحملة عن القاء القبض على عدد من هؤلاء المخالفين الذين بحوزتهم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة الى عدد من قنابل اليدوية (الرمانات) في بغداد والمحافظات".

وأوضح أنه "تم الزج بهم الى القضاء ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء، وفق المادة القانونية، 24 من قانون الأسلحة، والمادة 27 أيضا"، مشيرا الى أن "هناك تتبعا ومراقبة شديدة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الأشخاص الذين يرومون بيع هذه الأسلحة".

واكد أن "بيع وتداول الأسلحة عبر مواقع التواصل من المحرمات التي منعها القانون الا عن طريق موافقات رسمية، تصدر من قبل مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "عملنا مستمر وان شاء الله سيتم تحقيق الغاية الرئيسية ومنع جميع هؤلاء الأشخاص وضعفاء النفوس، بترويج وبيع الأسلحة للمواطنين خشية من استخدامها استخداما غير صحيح وخارج عن القانون".