نائب يكشف أسباب ازدياد حصيلة "اللائحة السوداء للمطلوبين"

2024-07-01 16:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن أبرز الأسباب التي ساهمت في ازدياد حصيلة "اللائحة السوداء للمطلوبين" في البلاد من بينها إعادة رسم الخطط الأمنية.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال اجراء مقارنة بسيطة لحجم انجازات القوى الامنية ومنها الامن الوطني خلال النصف الاول من 2024، نرصد ازدياد في معدل ما تحقق من خلال كشف عمليات الابتزاز واعتقال المتهمين بالإرهاب والجريمة المنظمة بكل عناوينها بمستوى يتجاوز الـ30% على الاقل قياساً بالسنوات الماضية من المدة نفسها".

وأضاف، ان "التغييرات في هيكلية المؤسسات الامنية وضخ دماء جديدة واجراء اعادة في رسم الخطط والاستراتيجيات والانخراط أكبر في استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، من أبرز الاسباب التي ساهمت في زيادة حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين بتهم مختلفة سواء ارهابية او جنائية"، مشيراً الى أن "الاعتقالات لا تعني زيادة الفعل الإجرامي بل هي امتداد لجرائم حدثت قبل سنوات وبعضها مستمر، منها جرائم المخدرات والابتزاز".

وأوضح إسكندر أن "الامن في العراق في الاتجاه الصحيح من ناحية الاستراتيجيات العامة وخططه المستقبلية ولا يمكن نسيان دور وزارة الداخلية التي نجحت في تفعيل مؤسساتها بشكل ساهم في تحقيق نتائج ايجابية كثيرة في الاشهر الاخيرة".

يشار الى ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، تعلن بين الحين والأخر اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء في مختلف المحافظات العراقية، بعد تنفيذ سلسلة من العمليات الاستباقية والاستخبارية، الامر الذي اسهم في الحد من اعمال العنف واستتباب الوضع الامني.



