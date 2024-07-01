ثنائي يوفنتوس يغادر إلى البريميرليغ رسميا

2024-07-01 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، رحيل اثنين من لاعبيه إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، بداية من الموسم الجديد 2024-2025.

وقال اليوفي في بيان، عبر موقعه الرسمي، إن "لاعبه الشاب إينزو بارينيكيا، انضم إلى أستون فيلا، في صفقة بيع نهائي"، مبينا ان "قيمة صفقة بارينيكيا بلغت 8 ملايين يورو، تدفع على 4 سنوات بالإضافة إلى 3 ملايين إضافات".

واضاف انه "كما رحل الجناح الشاب صامويل إيلينج جونيور إلى أستون فيلا أيضًا، في صفقة بلغت 14 مليون يورو، تسدد على 4 سنوات، بجانب 3 ملايين يورو في صورة مكافآت".

وكان يوفنتوس قد أعلن ضم دوغلاس لويز نجم أستون فيلا، أمس الأحد، مقابل 50 مليون يورو.

المصدر: كووورة