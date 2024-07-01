2024-07-01 17:06:07 - المصدر: منصة إيشان

قضت محكمة في باكستان على رجل مسيحي بالإعدام لنشره ما قالت إنه محتوى يحض على كراهية المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد واحدة من أسوأ الهجمات على المسيحيين في إقليم البنجاب الواقع شرقي البلاد العام الماضي، حسبما قال محاميه الاثنين، مضيفا أنه سيستأنف ضد الحكم. في أغسطس 2023، أحرقت مجموعات من الرجال المسلمين عشرات […]

ظهرت المقالة باكستان تحكم بالإعدام على مسيحي بتهمة “الحض على كراهية المسلمين” أولاً على ايشان.