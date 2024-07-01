بغداد: وضع خطة لمعالجة ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس

2024-07-01 17:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الاثنين، عن وضع خطة من 3 مراحل لمعالجة ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، فيما دعا الى تضامن الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة. وقالت محافظة بغداد في بيان ان "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس اجتماع اللجنة المختصة بمكافحة التسرب المدرسي في بغداد بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج، وأعضاء لجنة الأمر الديواني الخاص بمبادرة العودة الى التعليم، والوكيل الفني لوزارة التربية حسين صبري اللامي، ومنظمة اليونسيف وفريق التواصل الحكومي ورئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد ومديري تربية بغداد الست بجانبي الكرخ والرصافة وممثل جهاز الامن الوطني".