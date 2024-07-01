رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية

2024-07-01 17:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية".