الاتصالات تعلن إنجاز 3 ملايين ونصف خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH

2024-07-01 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن إنجاز 3 ملايين ونصف خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH، داعية المواطنين الى ترك خدمة الـ"wifi".

وقالت الياسري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "خدمة الإنترنت بتقنية FTTH هي الأفضل كونها توفر إنترنت سريع يلبي ما يطمح إليه المواطن وبأسعار مدعومة"، مبينة "ملاكات وزارة الاتصالات أنجزت لغاية الآن 3 ملايين ونصف خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH".

ودعت الياسري المواطنين الى "الاشتراك في خدمة الألياف الضوئية وترك خدمة الواي فاي".