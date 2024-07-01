مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والاوائل

2024-07-01 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، المباشرة بتوزيع حملة الشهادات العليا والاوائل، مؤكداً حرصه الكبير على أنجاز ملف التوظيف حسب احتياج المؤسسات الحكومية.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه من رئيس المجلس محمود التميمي وبإشراف أعضاء المجلس، باشر الفريق المُختص بتوزيع الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون (٦٧) و(٥٩) لسنة ٢٠١٧، اعماله".

واكد "حرصه الكبير على أنجاز ملف التوظيف (المرحلة الثانية) طبقاً للاحتياجات الواردة من المؤسسات الحكومية وحسب الاختصاص المطلوب"، مشيراً الى أنه "مُلتزم بأن يكون التوزيع عادلاً بين المتقدمين لضمان حقوق الخريجين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة".