تراجع عدد سكان دولة اسيوية تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص

2024-07-01 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الإندونيسي صدر اليوم الاثنين أن معدل الفقر في إندونيسيا انخفض في مارس الماضي إلى 9.03 ٪ من 9.36 ٪ في نفس الشهر من العام الماضي. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في إندونيسيا انخفض إلى 25.22 مليون في مارس ، مقارنة بـ 25.9 مليون في نفس الشهر من العام الماضي. في الوقت نفسه ، لا تزال الفجوة بين معدل الفقر في المناطق الحضرية ومعدل الفقر في المناطق الريفية كبيرة، على الرغم من أنها تتناقص باطراد منذ عام 2020. يبلغ معدل الفقر في المناطق الحضرية 7.1 ٪ مقارنة بـ 11.8 ٪ في المناطق الريفية. انخفض عدد الفقراء في المناطق الريفية في إندونيسيا خلال عشر سنوات بمقدار 3.06 مليون شخص بمتوسط 300 ألف شخص سنويا.