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تراجع عدد سكان دولة اسيوية تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص

تراجع عدد سكان دولة اسيوية تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص
تراجع عدد سكان دولة اسيوية تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص
2024-07-01 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الإندونيسي صدر اليوم الاثنين أن معدل الفقر في إندونيسيا انخفض في مارس الماضي إلى 9.03 ٪ من 9.36 ٪ في نفس الشهر من العام الماضي. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في إندونيسيا انخفض إلى 25.22 مليون في مارس ، مقارنة بـ 25.9 مليون في نفس الشهر من العام الماضي. في الوقت نفسه ، لا تزال الفجوة بين معدل الفقر في المناطق الحضرية ومعدل الفقر في المناطق الريفية كبيرة، على الرغم من أنها تتناقص باطراد منذ عام 2020. يبلغ معدل الفقر في المناطق الحضرية 7.1 ٪ مقارنة بـ 11.8 ٪ في المناطق الريفية. انخفض عدد الفقراء في المناطق الريفية في إندونيسيا خلال عشر سنوات بمقدار 3.06 مليون شخص بمتوسط 300 ألف شخص سنويا.

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