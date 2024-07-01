اربيل تسلم بغداد 70 مليار دينار كإيرادات غير نفطية لشهر آذار

2024-07-01 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، ايداع أكثر من 70 مليار دينار في حساب الحكومة الاتحادية كإيرادات غير نفطية لشهر آذار. وقال بيان للوزارة تابعته الاقتصاد نيوز، إن حكومة إقليم كردستان، أرسلت الإيرادات غير النفطية لشهر مارس إلى وزارة المالية العراقية. وأضافت، إن حكومة الإقليم اودعت في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي 70 مليار 130 مليون 250 ألف دينار كحصة للخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر آذار 2024. وبحسب الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فانه يتم تسليم الإيرادات النفطية والغير نفطية الى وزارة المالية الاتحادية بنسب محددة من اجل صرف رواتب موظفي كردستان.