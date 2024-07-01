2024-07-01 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، المباشرة بالمراحل الأخيرة لمنح إجازة بناء مدينة علي الوردي، فيما كشفت عن قرب الإعلان عن فرص استثمارية لبناء مدن سكنية بست محافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار: إن الوزارة باشرت المراحل الأخيرة لمنح الإجازة الاستثمارية الخاصة ببناء مدينة علي الوردي بعد استكمال متطلبات تسجيل الشركة في العراق بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤكداً تسليم الأرض إلى المستثمر قريباً من أجل الشروع بالتنفيذ. وأضاف أنه تمت المباشرة بوضع الحجر الأساس لمدينتي الجواهري في بغداد والغزلاني في نينوى، لافتاً إلى إحالة مدينتي ضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدسة ومدينة الجنائن في بابل إلى المطورين والمستثمرين من أجل إكمال إجراءات منح الإجازة الاستثمارية. وأشار إلى الإعلان عن 6 فرص استثمارية في محافظات النجف الأشرف، واسط، صلاح الدين، ذي قار، ميسان، والمثنى خلال الفترة المقبلة.