مكية: حزمة مشاريع لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

2024-07-01 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الإثنين، عن إعداد حزمة مشاريع لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وأعلن عن مشروع جديد لإنشاء منظومات للطاقة الشمسية بكلف منخفضة، فيما أكد معالجة أكثر من 294 مشروعا متلكئا في العراق.وقال مكية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الاستثمار منحت إجازة استثمارية تعد الأولى من نوعها في العراق لإنشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، بسعة (ألف ميغاواط) شمالي محافظة البصرة في منطقة أرطاوي".وأضاف، أن "إنتاج (ألف ميغاواط) سيضاف إلى الشبكة الوطنية في محافظة البصرة والذي يمثل ثلث حاجة المحافظة"، مبينا، أن "هنالك مشاريع مستقبلية ستغطي حاجة المحافظة من التيار الكهربائي وغيرها من المحافظات الأخرى ضمن الخطة المرسومة من الحكومة ".وأشار إلى، أن "الهيئة لديها حزمة مشاريع لإنتاج التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية في عدد من المحافظات"، موضحا، أن "الهيئة لديها يضا مشروع إستراتيجي جديد لإنشاء منظومات للطاقة الشمسية بكلف منخفضة ومدعومة من الدولة للمواطنين".وتابع، أن "الهيئة شرعت بمعالجة أكثر من 294 مشروعا متلكئا لغاية الأول من حزيران الماضي، إذ عادت تلك المشاريع إلى الخدمة بعد إزالة التلكؤات".وبين مكية، أن "حجم المبالغ لكافة الإجازات الممنوحة في الهيئة من عام 2023 ولغاية الآن تصل إلى 64 مليار دولار"، لافتا إلى، أن "الهيئة لديها خطط لمشاريع إستراتيجية قيد الدراسة من قبل مختصين استنادا إلى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا، أن "الدراسات للمشاريع أنجزت وبانتظار التطبيق على أرض الواقع".