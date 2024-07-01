2024-07-01 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الإثنين، عن إنجاز ثلاثة ملايين ونصف المليون خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH.ونقل بيان للوزارة عن الياسري قولها- تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "خدمة الإنترنت بتقنية الـ FTTH هي الأفضل كونها توفر خدمة إنترنت سريع، يلبي ما يطمح إليه المواطن وبأسعار مدعومة"، مؤكدة إنجاز ثلاثة ملايين ونصف المليون خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH وتجهيز الكثير منها للتسويق للمواطنين في العاصمة بغداد ضمن جانبي الكرخ والرصافة وعدد من المحافظات".وكشفت الوزيرة عن جهود مبذولة من قبل الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية؛ للتخلص من سوء الخدمة التي تصل إلى المستخدمين، بتقنية الواي فاي عبر الأبراج.وأوضحت الياسري، أن "ما تم إنجازه خلال هذه الفترة من عُمر الحكومة سمح بزيادة معدلات التنفيذ والتسويق لمشاريع الكابل الضوئي، وهو أضعاف ما خطط له بالبرنامج الحكومي".ودعت الوزيرة، "المواطنين إلى التحول لخدمة الألياف الضوئية؛ للتخلص من ضعف خدمة الإنترنت المقدمة من أصحاب الأبراج"، مبينة، "وجود شركتين في كل منطقة من المناطق المعلن عنها رسميا لتقديم خدمة الإنترنت الـ FTTH والمواطن مخير بالاشتراك مع أي منها".وأشارت الياسري إلى، أن "العمل يسير بوتيرة متسارعة في جميع المحافظات، لشمول المناطق كافة بالخطوط الضوئية التي تمتاز بجودة أفضل وسرعة فائقة وأسعار مخفضة".وأورد البيان جداول توفر خدمة الـ FTTH في بغداد والمحافظات.