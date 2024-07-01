مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل

2024-07-01 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعباشر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل.وقال المجلس في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، وبإشراف أعضاء المجلس، باشر الفريق المُختص بتوزيع الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانوني (67) و (59) لسنة 2017".وأكد المجلس حرصه الكبير على إنجاز ملف التوظيف (المرحلة الثانية) طبقاً للاحتياجات الواردة إلى المجلس من قبل المؤسسات الحكومية وحسب الاختصاص المطلوب والتزامه بأن يكون التوزيع عادلاً بين المتقدمين لضمان حقوق الخريجين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة".