الأنبار: إنجاز 60% من أعمال إنشاء دائرة العمل والتدريب المهني

2024-07-01 18:36:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلن المهندس المقيم لمشروع إنشاء دائرة العمل والتدريب المهني بالأنبار علي مرعي نايف، اليوم الإثنين، عن وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 60%.وقال نايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل مستمر بمشروع إنشاء بناية دائرة العمل والتدريب المهني في الأنبار"، لافتا إلى، أن "بناية المشروع تتكون من طابقين وتتكون من هيكل كونكريتي، مع البناء بالطابوق الأحمر ومادة الأسمنت".وأضاف نايف، إن "البناية تحتوي على جناح إداري وغرف إدارية، مع قاعة اجتماعات رئيسية وقاعات لورش التدريب، مع مصعد كهربائي سعة 8 أشخاص، إضافة إلى واجهات زجاجية حديثة من الحجر الطبيعي والمرمر، وكذلك واجهات زجاجية مع منظومة حريق ومنظومة كامرات مع منظومة تبريد من السبالت الإنفيرتر بأحجام مختلفة، مع الأعمال الكهربائية والميكانيكية كافة".وأوضح نايف، أن "مدة العمل هي 540 يوما، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 60%، والمشروع يوفر المئات من فرص العمل للشباب، كذلك ستضيف البناية جمالية للمدينة، كونها تقع وسط مركز مدينة الرمادي، حيث صممت وفق أحدث أساليب البناء الحديث والمتطور".