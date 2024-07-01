غاز الشمال النسوي يحرز لقب أندية العراق بكرة السلة للناشئات

2024-07-01 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز فريق غاز الشمال النسوي، اليوم الإثنين، لقب أندية العراق بكرة السلة للناشئات.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "فريق غاز الشمال توج باللقب بعد تفوقه على فريق سابيس في المباراة النهائية"، مشيرا إلى، أن "فريق دربندخان أحرز المركز الثالث وأكاد عينكاوة حل في المركز الرابع".وذكر، أن "سبعة أندية شاركت في البطولة التي احتضنتها السليمانية لمدة خمسة ايام".