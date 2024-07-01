مع الاغلاق.. اسعار الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد واربيل

2024-07-01 19:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين. وسجلت أسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتبلغ 147850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147650 ديناراً مقابل 100 دولار. وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار. وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.