اتركوا wifi.. الاتصالات تعلن انجاز 3 ملايين ونصف خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH

2024-07-01 19:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إنجاز 3 ملايين ونصف خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH، داعية المواطنين الى ترك خدمة الـ"wifi".





وقالت الياسري في بيان إن "خدمة الإنترنت بتقنية FTTH هي الأفضل كونها توفر إنترنت سريع يلبي ما يطمح إليه المواطن وبأسعار مدعومة"، مبينة "ملاكات وزارة الاتصالات أنجزت لغاية الآن 3 ملايين ونصف خط من الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH".





ودعت الياسري المواطنين الى "الاشتراك في خدمة الألياف الضوئية وترك خدمة الواي فاي".