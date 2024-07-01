الصحة تنشر نسب الاستقطاع والخدمات للمشمولين بالضمان الصحي

2024-07-01 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، نسب الاستقطاع والخدمات للمشمولين بالضمان الصحي، وفيما أكدت أنه يشمل الموظفين والمتقاعدين وافراد اسرهم، وأشارت الى أن الاستقطاعات ستكون بنسبة 1% من قيمة الراتب وبشكل شهري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "خدمات الضمان الصحي يشمل الموظف والمتقاعد وافراد اسرهم، على ان تكون نسبة الاستقطاع 1% من الراتب وبشكل شهري"، مبينة أن "المضمون يتحمل 10% من قيمة الخدمة الصحية في الأجنحة الخاصة بالقطاع العام و90% على نفقة هيئة الضمان الصحي".

وأضافت، إن "المضمون سيتحمل 25% من قيمة الخدمة الصحية في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص و75% على نفقة هيئة الضمان الصحي"، مشيرة الى أنه "يحق لكل فرد من عائلة المضمون 6 مراجعات سنوياً لمن هم دون سن 40 عاماً و8 مراجعات سنوياً لمن هم فوق 40 عاماً، بالإضافة الى ️شمول خدمات طب الأسنان ضمن الضمان الصحي ما يقدر بقيمة 125 ألف دينار لكل فرد من افراد عائلة المضمون سنوياً".

وتابعت الوزارة أنه "يحق لأصحاب الأمراض المزمنة 12 مراجعة وفاتورة أدوية سنوياً، مع إجراء عملية لكل فرد من عائلة المضمون سنوياً ضمن خدمات الضمان الصحي"، لافتة الى أنه "ستضاف عمليات أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة في حال استوفى المضمون الحد المتاح له".