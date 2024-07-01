السعودية تعلن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي

2024-07-01 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشافات جديدة للزيت، والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي. وصرَّح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه تم اكتشاف حقل اللدام للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر لدام2 بمعدل 5100 برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو 4.9 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل الفروق للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر الفروق4 بمعدل 4557 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 3.79 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. وتابع :اكتُشِف أيضا مكمن عنيزة بج في حقل مزاليج في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر مزاليج62 بمعدل 1780 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 0.7 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. اكتشافات الغاز الطبيعي وأضاف وزير الطاقة السعودي، أنه اكتُشِف حقل الجهق في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن العربج في بئر الجهق1 بمعدل 5.3 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن العربد في البئر ذاتها بمعدل 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإضافة إلى ذلك، فقد اكتُشِف حقل الكتوف في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر الكتوف1 بمعدل 7.6 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 40 برميلًا يوميًا من المكثفات. وذكر أنه اكتُشِف أيضا مكمن حنيفة في حقل عسيكرة في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر عسيكرة6 بمعدل 4.9 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن الفاضلي بمعدل 0.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 100 برميل يوميًا من المكثفات.