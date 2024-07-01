لتوفير فرص العمل.. استمرار فعاليات مهرجان دعم المنتج المحلي في السليمانية (صور)

2024-07-01 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتواصل فعاليات مهرجان دعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بمشاركة عدد من العمال المحليين لعرض وتسويق المنتجات المحلية.

وقالت المشرفة على المهرجان، جرا طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان انطلق بهدف دعم العاملين المحليين وتوفير سوق مباشرة للذين يمارسون المهنة في منازلهم بسبب عدم وجود سوق مباشر لهم".

وأضافت طاهر، أن "المهرجان انطلق بمشاركة أكثر من 150 مشاركاً ويعرضون منتجات محلية قاموا بصنعها في منازلهم، ويستمر المهرجان لمدة سبعة أيام في بارك آزادي وسط إقبال جيد من مواطني السليمانية وسياحها".

وأوضحت، أن "المنتجات المعروضه في المهرجان هي عبارة عن مواد غذائية محلية وأعمال يدوية وأزياء فلكلورية"، داعيا المواطنين إلى "زيارة المهرجان لدعم الأيدي العاملة المحلية في السليمانية".