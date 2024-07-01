وزير التربية: نتطلع لتوسيع العمل بمشروع ريادة بعد نجاحه في التعليم المهني

2024-07-01 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الإثنين، تطلع الوزارة لتوسيع العمل بمشروع ريادة بعد نجاحه في التعليم المهني.وقالت وزارة التربية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجبوري التقى مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز ورئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي البرلمانية ليلى مهدي التميمي في مبنى الوزارة".وأضافت، أن "الحضور بحثوا أهمية تعزيز دور الشباب في سوق العمل والتواصل مع الجهات الحكومية المنفذة للمرحلة الأولى من برنامج (ريادة) لتبادل الخبرات وإكمال هذا الملف الحيوي".وأكد الوزير- بحسب البيان- على أن "الهدف الأساسي من الرغبة الوزارية في تبني البرنامج هو تعميم التجربة والارتقاء بواقع المشاريع المحلية الصغيرة تلبية لاحتياجات وطموحات الشاب العراقي"، مفصحا عن، "طموح الوزارة في مبادرة ريادة الخاصة بالتعليم المهني الاتساع بدائرة التدريب وشمول أكبر عدد من الطلبة المهنيين بعد النجاح في تأهيل أكثر من (9000) طالب مهني و (600) قائد ريادي خلال فترة قصيرة".