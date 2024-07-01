العراق ينضم لاتفاقية الآسيوي في تطوير مدربي حراس المرمى

2024-07-01 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكُرةِ القدم، اليوم الإثنين، الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الآسيوي للعبةِ في تَطويرِ مدربي حراس المرمى.وقال رئيسُ اللجنة الفنيّة والتطويروكالة وسام نجيب صليوة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم وصول الموافقة على انضمام العراق فيما يخص تطويرَ مدربي حراس المرمى من خلال الموافقةِ على برنامج ومنهاج الاتحاد العراقي المُقدم للجنةِ الفنيّة والتطوير في الاتحادِ الآسيوي".وأضاف، إنه "تمت الموافقة على مستوى B، وهي التسمية الجديدة لشهادات مدربي حراس المرمى، والتي كانت في السابقِ تحت مسمى L2 والتي ستقيم مجددا في بدايةِ شهر آب / أغسطس المُقبل من هذا العام، لينتقل العراق إلى أعلى مستوى من الشهادات، وهو مستوى A لمدربي حراس المرمى، والتي كانت تحت مسمى L3، مطلع العام المُقبل".